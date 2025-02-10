輝達與微軟CEO都私下見川普 黃仁勳「低調」布局華府

黃仁勳於1月31日首次前往白宮與川普會面，會後川普親自讚譽他為「紳士」，整個會議過程保持低調，既沒有公開合照，也未進行大規模宣傳，顯示輝達在與政府互動時秉持謹慎態度，專注於通過實際行動擴大其在美國的政策影響力。。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

微軟執行長納德拉也在日前於佛羅里達州的莊園與川普共進午餐，同樣採取低調方式。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月20日就職，美國科技界蘋果執行長庫克、Google執行長皮查伊、臉書創辦人札克柏格、特斯拉執行長馬斯克，以及亞馬遜創辦人貝佐斯等科技大佬悉數到場祝賀，然而，兩位重量級人物輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）卻缺席，兩人都低調與川普接觸，各自展現獨特行事風格。

輝達作為人工智慧晶片市場的主導者，過去一年市值暴增2兆美元，已與微軟、蘋果等科技巨頭比肩，成為全球市值最高的上市公司之一。

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綜合外媒報導，在就職典禮後，黃仁勳1月31日首次到白宮與川普會面，會後被川普親口讚譽為「紳士」，但會面過程仍保持低調，既沒有公開合影的照片公開，也未進行大規模宣傳，這次低調的白宮之行象徵輝達加速布局華盛頓，顯示與美國政府互動時秉持謹慎態度，專注實際行動擴大政策影響力。

作為人工智慧晶片市場的領導者，輝達近年市值暴增2兆美元，並成為全球市值最高的科技公司之一。為應對日益增長的政策挑戰，輝達去年首度在華盛頓設立辦公室，並聘請政界重量級人物，包括前伊凡卡顧問巴伯（Stewart Barber）與曾任川普國安顧問布萊恩（Robert O'Brien）領軍的顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）。此外，輝達也已申請加入由主要科技業者組成的美國資訊科技產業協會。

輝達強化在華盛頓的影響力，主要是因為其面臨多項關鍵政策議題。美國政府正在審視輝達晶片銷售的相關規定，尤其是在DeepSeek取得突破性發展後，可能進一步收緊對中國的晶片出口限制。

與此同時，微軟執行長納德拉也在日前於佛羅里達州的莊園與川普共進午餐，同樣採取低調方式。相較之下，微軟在華盛頓政壇已是資深玩家，擁有強大的遊說部門，並與兩黨保持良好關係，這得益於該公司從20多年前反壟斷訴訟中汲取的經驗。

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