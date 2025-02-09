晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

2025前25大最佳航空公司 長榮、星宇上榜

2025/02/09 16:02

AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，長榮航空排名第11。（資料照）AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，長榮航空排名第11。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，大韓航空（Korean Air）奪下榜首；台灣也有2家航空公司上榜，長榮航空排名第11，星宇航空第18。

AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，大韓航空奪榜首。（法新社）AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，大韓航空奪榜首。（法新社）

AirlineRatings.com公布「全球最佳航空公司」將舒適度、乘客回饋等列為重點。大韓航空因保持原有座位配置，並優先考慮經濟艙旅客的需求，受到讚譽，擊敗去年的冠軍卡達航空，獲得2025 年度最佳航空公司。

AirlineRatings.com表示，奪下榜首的大韓航空在乘客舒適度部分取得成功，經濟艙座椅間距為33至34吋（約84至86公分），在業界處於領先地位，透過拒絕減少座位間距，確保乘客能有舒適的旅行體驗，長途航班也提供拖鞋和豐盛的餐點，強化其吸引力。

第2名至第5名依序為，卡達航空、紐西蘭航空（Air New Zealand）、國泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）。

第6名至第10名依序為，阿聯酋航空（Emirates）、日本航空（Japan Airlines）、澳洲航空（Qantas）、阿提哈德航空（Etihad）、土耳其航空（Turkish Airlines）。至於台灣的長榮航空排名第11，星宇航空排名第18。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財