2025前25大最佳航空公司 長榮、星宇上榜

AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，長榮航空排名第11。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，大韓航空（Korean Air）奪下榜首；台灣也有2家航空公司上榜，長榮航空排名第11，星宇航空第18。

AirlineRatings.com公布「2025全球最佳航空公司」前25名排行榜，大韓航空奪榜首。（法新社）

AirlineRatings.com公布「全球最佳航空公司」將舒適度、乘客回饋等列為重點。大韓航空因保持原有座位配置，並優先考慮經濟艙旅客的需求，受到讚譽，擊敗去年的冠軍卡達航空，獲得2025 年度最佳航空公司。

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AirlineRatings.com表示，奪下榜首的大韓航空在乘客舒適度部分取得成功，經濟艙座椅間距為33至34吋（約84至86公分），在業界處於領先地位，透過拒絕減少座位間距，確保乘客能有舒適的旅行體驗，長途航班也提供拖鞋和豐盛的餐點，強化其吸引力。

第2名至第5名依序為，卡達航空、紐西蘭航空（Air New Zealand）、國泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）。

第6名至第10名依序為，阿聯酋航空（Emirates）、日本航空（Japan Airlines）、澳洲航空（Qantas）、阿提哈德航空（Etihad）、土耳其航空（Turkish Airlines）。至於台灣的長榮航空排名第11，星宇航空排名第18。

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