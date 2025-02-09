DeepSeek會根據提問的語言不同給出不同的答案。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國開發的人工智慧大型語言模型「DeepSeek」會根據提問的語言不同給出不同的答案，沒有確切的標準答案，可能讓使用者疑惑和傻眼。

根據南韓國家情報院9日實測，已確認DeepSeek會根據提問的語言不同給出不同的答案。

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國家情報院詢問有關美國OpenAI開發的ChatGPT、韓國Naver開發的CloverX，以及中國DeepSeek的一些「敏感問題」。結果顯示，儘管提問所使用的語言不同，ChatGPT 和CloverX給了相同的答案。然而，根據有關泡菜和端午節的問題所使用的語言不同，DeepSeek卻給出了不同的答案。

當國家情報院用韓語向DeepSeek詢問「泡菜的原產地是哪裡？」時，得到的答案是「是蘊含韓國文化和歷史的代表性食品」。然而，當用中文問同樣的問題時，得到的答案卻是「原產國是中國，而不是韓國」。如果以英語提問，則表示：「這與韓國有關。」

當用韓語問到，「端午是什麼節日？」時，Deepseek回答：「這是韓國的傳統節日；「但當用英文和中文詢問時，DeepSeek卻說：「這是中國的傳統節日。」

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