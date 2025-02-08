季辛格被退休2個月 傳英特爾CEO是「他」

格羅方德CEO考菲爾德 （Thomas Caulfield） 卸任，外媒盛傳，考菲爾德可望擔任英特爾CEO。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾陷入成立56年來最大危機後，執行長季辛格（Pat Gelsinger） 已於去年12月1日退休，外傳季辛格是「被迫退休」。他離開2個多月後，美國晶圓代工大廠格羅方德5日宣布重大人事變動，現任CEO考菲爾德 （Thomas Caulfield） 卸任，外媒盛傳，考菲爾德可望擔任英特爾CEO。

綜合《Tomshardware》等外媒報導，格羅方德5 日）宣布重大人事變動，現任 CEO 考菲爾德 卸任，由營運長布林 （Tim Breen） 接任。同時，格羅方德任命 Niels Anderskouv 為總裁，接替布林的營運長職位，此次人事變動將於 2025 年 4 月 28 日正式生效。

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這次人事變動引發外界對考菲爾德去向的猜測，盛傳他可能會加入英特爾，擔任重要職務，甚至可望成為英特爾新 CEO 或接管英特爾的代工業務。市場還指出，近期英特爾股票交易活動極不正常，似乎預告考菲爾德將加入英特爾。

報導稱，考菲爾德自 2018 年起擔任格羅方德 CEO，期間帶領公司重新定位技術組合，專注於差異化特種製程，退出領先的製程競賽，將其留給英特爾、台積電和三星，之後格羅方德持續實現獲利並在 2021 年完成IPO。

外界認為，考菲爾德的材料科學與工程背景以及在格羅方德的成功經驗，使其成為英特爾CEO務的理想人選。

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