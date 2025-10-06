高市早苗當選日圓承壓 逼近150大關

日圓兌美元匯率週一（6日）逼近150大關。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高市早苗（Sanae Takaichi）週末贏得自民黨總裁選舉，市場預期日本將採取更擴張的財政政策，恐使日本央行（BOJ，日銀）升息任務再次受阻，週一（6日）日圓走弱，日圓兌美元匯率逼近150大關。

綜合外媒報導，高市是寬鬆貨幣、財政政策的支持者，隨著日本自民黨總裁選舉結果出路，市場擔心債券供應將增加，同時降低了日銀在本（10）月升息的預期。日圓兌美元匯率今（6）日走弱，從上週的147.40開盤後直接貶至149.51，創下5月12日以來最大單日跌幅，早盤一度來到149.9兌1美元。

自民黨總裁選舉前，小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）一直被認為是可能出線的候選人，以財政擴張為前提的日圓拋售交易趨勢逐漸減弱，使得日圓匯率從9月26日的149.90近期低點上週回升至146左右。但隨著高市勝選，日圓走勢再次出現逆轉。

高市前次在競選自民黨總裁時曾稱，升息是「愚蠢的」決定，儘管這此選舉期間高市的發言有所緩和，不過近期《共同社》的一項調查中，高市仍表明，日銀目前應該維持利率不變。在週六（4日）的選舉之前，市場普遍預期，日銀將在10月30日政策會議結束後，重新推動升息，但高市勝選後，這種預期前景可能出現改變。

澳盛銀行（ANZ）外匯研究主管札曼（Mahjabeen Zaman）表示，高市勝選可能會導致日圓出現一定程度的疲軟，短期內政治、財政方面仍存在許多不確定性，儘管數據略為支持日銀偏鷹的立場，但日銀或許會選擇保持謹慎。

