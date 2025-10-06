市場期待高市早苗經濟政策前景 日經指數狂漲逾2100點

日經指數今日早盤站上4萬7000點大關，再度改寫新高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高市早苗（Sanae Takaichi）上週當選自民黨新任總裁，有機會成為日本史上首名女首相，市場預期高市政府將推動積極的財政支出和貨幣寬鬆政策，帶動各類股票買盤激增，日股今（6）日開盤大漲，早盤一度漲逾2100點。

日經指數今日早盤一舉突破4萬7000點大關，超過上週五（3日）收盤創下的4萬5769.50點歷史紀錄。早盤最高來到4萬7873.40點，漲逾2100點。

請繼續往下閱讀...

在自民黨參選的5名候選人當中，高市被認為是最支持財政、貨幣擴張的候選人，在自民黨選舉前夕，市場就出現了「高市交易」，做多股票、看跌日本政府債券，為安倍經濟學擁護者高市的勝利做準備。

高市當選提振了市場對於日本經濟政策前景的預期，推高了日經指數。美國大型科技公司與日本企業之間的一系列合作也提振了市場對AI（人工智慧）產業成長的預期，推動股價上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法