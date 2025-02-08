回歸塑膠！川普將終止拜登的紙吸管政策：「那根本沒用」

美國總統川普週五（7日）表示，他將終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管的政策。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週五（7日）表示，他將終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管的政策，痛斥紙吸管根本沒用，將回歸使用塑膠吸管。

川普週五在自家社群平台Truth Social上稱：「我下週將簽署行政命令，終止拜登推動的荒謬紙吸管政策，那根本沒用。」川普之後補充稱：「回歸塑膠（吸管）吧！」

請繼續往下閱讀...

拜登去年11月宣布一項全國性計劃，規定2027年前逐步淘汰聯邦食品服務內的一次性塑膠製品，並於2035年前擴展至所有政府機構，希望藉此減少美國對一次性塑膠的依賴。

目前還不清楚川普是否要取消這項更廣泛的計劃，又或者他是否只專注於恢復塑膠吸管。

這並非川普首次公開批評紙吸管，他過去就多次表達不喜歡紙吸管，在2019年競選期間，川普團隊還開賣了印上川普字樣的可回收塑膠吸管，宣傳標語是「自由派的紙吸管根本沒用。」

不少店家都捨棄塑膠吸管，改採用紙吸管。示意圖。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法