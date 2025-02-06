看到投機泡沫！傳奇大空頭查諾斯：美股最大風險是「這件事」

華爾街最知名的空頭查諾斯（Jim Chanos）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕20多年前精準預測美國安隆（Enron）公司倒閉的大空頭查諾斯（Jim Chanos）表示，在未來6到12個月內，美國市場面臨的最大風險無人能夠預見，因為這些挑戰將來自難以預測的事件，例如上個月DeepSeek問世，導致美國股市市值蒸發約1兆美元。

查諾斯週三（5日）接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時，做了上述表示，他指出，美股真正的風險將會像是DeepSeek這樣的事件，突然從意想不到的方向襲來，改變人們的思維。

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查諾斯稱，他在股市中看到了投機泡沫的跡象，但也補充說，目前尚未達到2021年大牛市的水平，而當年標普500指數飆升27%。

查諾斯表示，投資者需要有能力辨別哪些公司值得擁有高市值，哪些公司不值得。

查諾斯也認為，市場目前對政治因素的反應更加敏感，且這種情況將會變得更加激烈，查諾斯特別關注美國總統川普所提出的關稅政策，特別是對中國的10%關稅。

因為查諾斯認為，如果要對美國政府產生重大收入的話，10%的稅率是遠遠不夠的，必須得大幅提高對中國以及歐盟的關稅，但這目前還沒發生。他補充說明稱，接下來還需要觀察未來30天、60天內的情況，看看關稅是會升級，還是會降溫？

查諾斯在2000年至2001年初做空安隆而成名，然而相較於當年勇，查諾斯近年的一些投資決策並未那麼成功，他曾連續5年做空特斯拉（Tesla），但特斯拉股價在那段期間持續飆升。此外，他在2022年看跌數據中心，但該領域卻因人工智慧（AI）熱潮而獲得豐厚報酬。

在過去2年內，高盛人工智慧數據中心與電氣設備指數（Goldman Sachs AI Data Centers & Electrical Equipment Index）上漲約100%，是標普500指數同期漲幅的2倍多。

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