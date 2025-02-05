雲端發票抽獎爭議 國稅局：調查局查無不法、向廠商求償2400萬

台北國稅局表示，「雲端種樹趣e起集點樹」活動，調查局查無不法。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，出現4人重複中大獎爭議，全案移送調查局調查。台北國稅局今表示，該活動經調查局台北市調處調查結果，尚無涉及不法情事，與行政調查結果一致，後續將請承辦廠商發放獎項，以確保參與活動民眾的權益。

台北國稅局表示，「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動經調查局調查結果，尚無涉及不法情事，即司法調查結果與行政調查結果一致，財政部及台北國稅局未涉不法。不過，為維護政府舉辦活動的公信力，台北國稅局已於2024年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，要求登報道歉，並於2025年1月6日追加請求非財產上損害賠償2400萬元。

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根據調查結果，承辦廠商抽獎程式的特殊設計邏輯，可能發生高權重者重複中大獎的結果，但查無涉及圖利特定人的動機。據承辦廠商抽獎程式原始碼內容顯示，以每位參與者獲得的抽獎機會次數為權重數值，並先以全部參加人的權重取唯一值（即權重相同者僅計1次權重）後加總計算出總權重，每一獎項抽獎順序由高權重者依序抽至低權重者，每次抽獎時由1至總權重值間取一隨機數，抽獎者個人權重數值若大於等於該隨機數即中獎，該設計放大積極參與者中獎機會，不同於一般理解的每次抽獎機會中獎機率相同的概念。

另，清查3次抽獎活動中大獎者，與台北國稅局、承辦廠商及協力架設活動網站廠商案關經辦人員的親等、職業、手機申登、IP位址等脈絡關係，未發現中大獎者與抽獎程式設計者有異常或密切關聯，尚查無涉及以特殊程式設計邏輯圖利特定人的動機。

調查也顯示，活動抽獎網頁、抽獎程式運作情形及中獎者資料庫，查無虛構竄改中獎名單情事。經查對承辦廠商的抽獎網頁及抽獎程式運作情形，無涉及虛構中獎名單情事；另比對協力架設活動網站廠商提供台北國稅局審查及承辦廠商匯入資料庫的參與抽獎名單，與活動網站的後台原始數據相符，也查無涉及竄改名單資料情形。

台北國稅局表示，該抽獎程式採特殊設計邏輯，顯然逾越活動目的的必要範圍，已於2024年11月21日向承辦廠商提起民事訴訟，並於2025年1月6日追加請求非財產上損害賠償2400萬元，期維護政府舉辦活動公信力，並已就該局督辦不周的缺失追究行政責任。另，鑑於司法調查結果尚無涉及圖利特定人的動機與虛構竄改中獎名單情事，後續將請承辦廠商發放獎項，以確保參與活動民眾的權益。

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