週三（5日）加權指數漲367.62點，收2萬3161.58點。（資料照）

1.台股週三（5日）在台積電持續領軍下，指數開盤上漲122.42點，以2萬2916.38點開出，電金傳齊揚下，指數開高走高，盤中指數漲456點，來到2萬3249點，不過，在台積電漲勢收斂，終場指數漲367.62點，收2萬3161.58點。

2.光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）公告元月營收49.48億元，月減12％、年增11％，為例年同期新高。大立光董事長林恩平於1月法說會預估，今年1月、2月的拉貨動能將會優於去年同期。

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3.觸控面板廠宸鴻（TPK-KY）於同日公告子公司宸鴻光電科技處分泓德能源科技股票，處分利益新台幣2億1711萬9897元。

4.美國總統川普宣布對中國輸美商品加徵關稅，北京當局日前也祭出多項反擊措施。外媒報導，中國反壟斷監管機構正準備對蘋果應用程式平台「App Store」進行調查。

5.市調機構TrendForce發布2月面板報價報告，該市調指出，電視面板進入2月份需求維持穩定，面板報價獲得持續上漲支撐，廠商醞釀調漲顯示器面板價格，預估open cell有望率先調漲0-0.1美元。

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