瑞昱去年獲利年增67.1％ EPS 29.82元

瑞昱去年獲利年增67.1%，EPS為29.82元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計大廠瑞昱（2379）今召開線上法說會並公布去年財報，去年第四季稅後盈餘34億元、季減22.3%，每股稅後盈餘6.63元，為近三季新低，但全年稅後盈餘152.92億元，年增67.1%，毛利率回升到50.4%，季增10.1個百分點，每股稅後盈餘（EPS）29.82元，獲利為歷年第三高。

瑞昱去年第四季受傳統淡季影響，單季營收為263.45億元，季減14.3%，但年增16.6%；毛利率為48.3%，較上季51.4%下滑，但年增3.6個百分點，營業利益率為10.9%，較上季12.7%下滑，較前一年同期5.1%倍增，稅後盈餘為34億元，季減22.3%，年增達55.9%顯著成長，每股稅後盈餘6.63元。

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瑞昱去年全年營收營收1133.93億元，年增19.1％，創歷史新高；毛利率50.4%，年增10.1個百分點，營業利益率11.9%，年增4.9個百分點，稅後盈餘152.92億元，年增67.1%，每股稅後盈餘29.82元，遠較前一年的17.85元為高，獲利並是歷年第三高。

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