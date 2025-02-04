曾被施壓與台斷交！外媒揭瓜國與台灣、中國貿易數據 曝1數字超吃虧

瓜地馬拉是台灣邦交國。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瓜地馬拉是台灣邦交國，先前中國疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國產品入境，以此進行外交勒索。而近日外媒1份比較數據顯示，瓜地馬拉與中國之間的貿易存在相當明顯的不平等，限制了瓜地馬拉的經濟發展。

外媒《中美洲360》（CentroAmerica360）先指出，2024年瓜地馬拉向台灣出口產品總額1.4897億美元（約新台幣49億元），主要包括出口糖、咖啡、廢鋼、蝦子等產品，而台灣則向瓜地馬拉出口1.9193億美元（約新台幣63億元）包括茶、風扇、飲料、輪胎等產品。

請繼續往下閱讀...

文章指出，台灣與瓜地馬拉之間的貿易往來平衡，而這種貿易關係不僅促進了瓜地馬拉經濟永續發展，也加強了雙方國際合作的關係。

但相較之下，瓜地馬拉與中國之間的貿易就存在相當明顯的不平等。根據數據顯示，光是2023年，瓜地馬拉對中國出口的產品價值僅8200萬美元（約新台幣27億元），主要包括咖啡、鎳、鐵、鋼木等，但瓜地馬拉卻從中國進口包括機械、車輛、電子產品等加起來約55.8億美元（約新台幣1839億元）的產品。

文章表示，這種貿易不平對中國過於有利，明顯顯示出雙方的不對等關係，而與中國不平等貿易，與和台灣的貿易往來，形成鮮明對比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法