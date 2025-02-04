晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

曾被施壓與台斷交！外媒揭瓜國與台灣、中國貿易數據 曝1數字超吃虧

2025/02/04 12:04

瓜地馬拉是台灣邦交國。示意圖。（資料照）瓜地馬拉是台灣邦交國。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瓜地馬拉是台灣邦交國，先前中國疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國產品入境，以此進行外交勒索。而近日外媒1份比較數據顯示，瓜地馬拉與中國之間的貿易存在相當明顯的不平等，限制了瓜地馬拉的經濟發展。

外媒《中美洲360》（CentroAmerica360）先指出，2024年瓜地馬拉向台灣出口產品總額1.4897億美元（約新台幣49億元），主要包括出口糖、咖啡、廢鋼、蝦子等產品，而台灣則向瓜地馬拉出口1.9193億美元（約新台幣63億元）包括茶、風扇、飲料、輪胎等產品。

文章指出，台灣與瓜地馬拉之間的貿易往來平衡，而這種貿易關係不僅促進了瓜地馬拉經濟永續發展，也加強了雙方國際合作的關係。

但相較之下，瓜地馬拉與中國之間的貿易就存在相當明顯的不平等。根據數據顯示，光是2023年，瓜地馬拉對中國出口的產品價值僅8200萬美元（約新台幣27億元），主要包括咖啡、鎳、鐵、鋼木等，但瓜地馬拉卻從中國進口包括機械、車輛、電子產品等加起來約55.8億美元（約新台幣1839億元）的產品。

文章表示，這種貿易不平對中國過於有利，明顯顯示出雙方的不對等關係，而與中國不平等貿易，與和台灣的貿易往來，形成鮮明對比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財