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鴻海股價暴跌逾9％ 郭台銘身價蒸發287億元

2025/02/03 12:58

鴻海創辦人郭台銘。（資料照）鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國關稅戰全面升級衝擊，以及中國AI新創公司DeepSeek於春節期間引發全球科技股震盪，台股開紅盤首日（3日）崩跌近千點，台股第2大權值股鴻海（2317）也難以倖免，股價一度崩跌逾9%，最低觸及163.5元。鴻海創辦人郭台銘的淨資產也遭受了巨大打擊，身價單日一度蒸發287.46億元，成為鴻海暴跌「最大苦主」。

綜合媒體報導，鴻海在墨西哥建立巨大產線，此次面對美國總統川普課徵墨國25%關稅，蛇年開紅盤日的股價走勢與供應鏈共體時艱、帶量下殺，一度重挫9.1%，股價最低觸及163.5元。鴻海公司市值也一度從前一交易日（1月22日）的2.49兆，一口氣跌至2.26兆，蒸發逾2300億元。

鴻海創辦人郭台銘的淨資產也遭受了巨大打擊。據台灣證交所資料，截至2024年12月底止，郭台銘共計持有鴻海174.2萬張股票，以1月22日金龍年封關日收盤價180元計算，郭台銘個人光鴻海持股的身價就達3135.6億元。但今（3日）鴻海股價暴跌，若以今日最低股價163.5元計算，郭台銘身價今日光是因鴻海持股就蒸發287.46億元，成為鴻海股價暴跌「最大苦主」。

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