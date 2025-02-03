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御嵿集團進軍日本打造頂級餐飲會館，緊鄰台積電熊本廠

2025/02/03 12:07

〔記者楊雅民／台北報導〕御嵿國際（3522）宣布攜手日本出雲総業，於熊本縣菊陽町共同打造日本九州地區首座日台複合式宴會館-「日台會館 Palais de Formosa」，緊鄰台積電熊本廠。

雙方於2月2日正式簽署建物買賣合約，象徵御嵿集團正式進軍日本市場的重要里程碑。

御嵿將購入會館建物，而出雲總業則以經營顧問角色參與，為會館的日常營運提供專業指導與建議。

「日台會館」原為著名婚宴場地 Blanc Vert Avenue，該場地以高雅白色禮堂聞名，地理位置極為優越，緊鄰台積電JASM熊本工廠。

會館佔地近2,000坪，由兩棟高端餐廳和一棟聖堂組成，建築設計結合現代簡約風格與自然典雅元素，兼具奢華與靜謐的氛圍。

「日台會館 」將以多功能複合式宴會場地為核心，融合餐飲、會展及文化活動，打造日台文化交流與宴會活動的嶄新地標。

御嵿將以多年累積的餐飲創新實力結合熊本當地文化及物產特色，將台灣品牌及服務優勢引入熊本，以推廣台灣餐飲文化為核心，帶給消費者獨特且難忘的用餐體驗。

御嵿集團董事長孫正強表示，此次合作象徵御嵿國際化戰略的重要一步，透過日台会館，我們希望將台灣餐飲文化的精髓帶到日本，創造全新的體驗，並成為促進日台友誼與經濟合作的重要平台。

日台會館的成立，不僅標誌著御嵿首次進軍海外市場的重要里程碑，更肩負起推廣台灣餐飲文化與深化日台文化交流的重任。

未來，日台會館將以文化與美食為核心，融入當地特色，打造多元化的活動與服務，不論是商務宴會、活動社交，還是文化交流，提升集團在國際市場的品牌影響力。

受惠於2024年第3季海峽會併入營收及旗下晶宴會館改裝後的效益，御嵿集團全年合併營收達新台幣9.02億元，年增23.14%，創下近4年以來新高。

隨著日台會館於2025年正式加入集團營運版圖，御嵿將持續提升其在高端餐飲服務市場的表現，推動品牌邁向國際化的新高度。

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