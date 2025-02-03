離島全家超商買2杯咖啡 幸運中1000萬元大獎

全家便利商店本期（113年11-12月）統一發票共有9位幸運兒中大獎，特別獎1000萬元共開出2組。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店本期（113年11-12月）統一發票共有9位幸運兒中大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎。

本期特別獎1000萬元共開出2組，其中一組更獎落離島的「全家」澎湖尚洪店，幸運兒花費130元購買2杯Let’s Café慢煮焦糖拿鐵即中獎。

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另一組千萬大獎則於「全家」彰化新再安店開出，消費者僅花費100元就幸運成為千萬得主。

特獎200萬元則分別獎落於「全家」中和新后店與后里新中興店，兩位幸運得主皆僅花費百元內就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家」林口新高中店、壽豐東華店、官田雄壯店、湖口新工業店、高雄漁港店，最低僅花費40元購買奇異筆就幸運中獎，其餘購買品項則多為鮮食及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於湖口向漾店。

幸運得主使用環保杯購買4杯「全家」Let’s Café經典美式，花費百元左右就幸運抱走100萬大獎。

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