DeepSeek資安疑慮擴大 數百家公司、各國政府機構限用

全球各地的公司和各國政府機構正採取行動，限制其員工訪問中國人工智慧新創公司DeepSeek最近發布的應用程式。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據協助保護網路安全系統的專業公司指出，全球各地的公司和各國政府機構正採取行動，限制其員工訪問中國人工智慧新創公司DeepSeek最近發布的應用程式工具。

自從上週末Marc Andreessen等知名科技高管的讚揚推動 DeepSeek 的人工智慧聊天機器人登上蘋果商店應用下載排行榜榜首以來，人們對DeepSeek的擔憂日益加劇。其中最主要的擔憂是，DeepSeek在其隱私條款中聲明，它在位於中國的伺服器中收集和儲存數據，並補充說，有關此事的任何爭議都將受中國政府法律管轄。

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根據DeepSeek自己的隱私政策，該公司收集用戶的擊鍵、文字和音訊輸入、上傳的文件、反饋、聊天記錄和其他內容，以訓練其人工智慧模型，並可能與執法部門和公共當局共享這些信息。

網路公司Armis的技術長Nadir Izrael表示，「數百家」公司，尤其是與政府有關聯的公司，已努力阻止對DeepSeek 的訪問，原因是擔心可能向中國政府洩漏數據，而且他們認為DeepSeek 的隱私保護措施薄弱。

Netskope是一家網路安全公司，該公司的大多數客戶也同樣採取限制連線的做法。Netskope威脅實驗室主任Ray Canzanese表示，該公司表示，大約70%的Armis客戶已要求封鎖，而52%的Netskope客戶則完全屏蔽了對該網站的訪問。

各國政府目前都在嚴格審查DeepSee的隱私控制。愛爾蘭資料保護委員會負責對全球許多大型科技公司執行歐盟的隱私法規。

義大利資料保護監管機構也表示，已聯繫杭州DeepSeek人工智慧和北京DeepSeek人工智慧，尋求了解深尋應用程式如何處理義大利用戶資訊。義大利官員詢問其公民的個人資料是否被轉移到中國，並給予DeepSeek公司20天的時間回應。

英國資訊專員辦公室在一份聲明中表示，產生人工智慧開發人員必須對其使用個人資料的方式保持透明，並補充稱，只要其監管期望被忽視，該辦公室就會採取行動。

美國官員和智庫警告稱，中國國家安全法允許中國政府取得在該國營運的公司控制的加密金鑰，並強迫它們協助情報收集活動。

台灣數位發展部周五（31日）也表示，DeepSeek AI產品為「危害國家資通安全產品」，依法要求公務機關限制使用。

南韓數據隱私監管機構31日表示，將針對DeepSeek如何管理用戶個人資訊進行詢問。

美國軟體新創公司OpenReplay的執行長Mehdi Osman是出於安全考量而選擇不使用DeepSeek的API服務的商業領袖之一。不過他也警告，該公司極低的價格仍然有可能在「未來幾個月內」吸引開發人員離開OpenAI。

同時，網路犯罪研究人員警告稱，DeepSeek的人工智慧服務似乎缺乏防護措施，無法防止駭客使用這些工具來製作網路釣魚電子郵件、分析大量被盜資料或研究網路漏洞。

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