LTN經濟通》回教千年恩怨 藉伊朗戰爭一次解決？

伊斯蘭教為世界第二大宗教。（法新資料照）

遜尼派與什葉派 千年來形同水火

〔財經頻道／綜合報導〕在討論中東衝突時，「遜尼派」（Sunni）與「什葉派」（Shia）幾乎成為無法避開的關鍵詞，頻繁出現在國際新聞中。外界多將動盪歸因於教派分歧，但同屬伊斯蘭教的兩大派別，兩者為何長期勢如水火？

這場分裂的根源，並非單純的宗教教義差異，而是源自一場延續千年的政治權力之爭。公元632年伊斯蘭先知穆罕默德逝世後，因生前沒有指定繼承人，導致日後為權力繼承之合法性與政體問題，埋下宗派衝突的種子。

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歷史上，什葉派認為繼起之領導人，應該由穆罕默德的血親繼承，他們支持先知的女婿、表弟阿里（Ali in Abi Talib）的後代。他們認為真正的宗教領袖稱其為伊瑪目（Imam），必須由穆罕默德家屬的後代繼承，即與先知有血緣關係的人，才具有神聖的宗教權威，且被認為在宗教的教義上不會犯錯。簡言之，血統純正才有合法性。

遜尼派則是「遵循聖訓者」，表示遵循先知穆罕默德的言行傳統，主張由穆斯林社群協商後，選出最適當的人選，最終由先知的重要同伴阿布·巴克爾（Abu Bakr）成為首任領袖。

而隨著時間推移，這場爭議逐漸深化為制度與信仰上的差異。遜尼派發展出以哈里發制度為核心的政治架構，宗教權威分散於學者體系；什葉派則建立以伊瑪目為核心的宗教體系，強調領袖具有神聖與不可錯誤的地位。分析指出，這種對「權威來源」的不同理解，使兩派逐漸走向制度化分裂。

信奉伊斯蘭教的人被稱為穆斯林（Muslim）。（法新資料照）

伊朗為什葉派大國 沙國為遜尼派領袖

公元680年的卡爾巴拉戰役，則被普遍視為宗派對立加深的關鍵轉折點。當時，阿里的兒子侯賽因（Husayn ibn Ali）拒絕向統治者效忠，最終在戰役中遭到殺害。外媒指出，這一事件在什葉派歷史中具有極其重要的象徵意義，被視為對抗不正當權力的殉道精神核心，並形塑其宗教認同；相對而言，遜尼派則將其視為歷史悲劇，但未賦予同等宗教地位。

值得注意的是，學界普遍認為，遜尼與什葉的界線並非一開始就如此清晰。在早期伊斯蘭社會中，兩派差異相對鬆散，甚至曾在多數地區長期共存，直到數個世紀後，隨著政治勢力與宗教制度逐步定型，宗派身份才逐漸固化。

進入近代以來，這場延續千年的分裂，與國家政治及地緣戰略緊密結合。現今中東多數衝突，表面上看似宗派對立，實際上往往涉及國家利益、權力競逐與區域影響力。例如，伊朗作為什葉派大國，與以遜尼派為主的沙烏地阿拉伯之間的競爭，被視為區域權力對抗的重要軸線。

此外，伊拉克戰爭後的權力重組、敘利亞內戰及葉門衝突，也不同程度受到宗派因素影響。

而今年，美國與以色列在2月28日空襲伊朗，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗也對中東美軍基地、以色列以及海灣國家發動報復攻擊，有學者就表示，中東政治情勢非常複雜，大致涵蓋什葉派與遜尼派，以及5大民族（阿拉伯、土耳其、波斯、猶太、庫德）的爭端。

其中，庫德族人口約在3000萬至3500萬之間，但沒有獨立國家，因此在這場戰爭中協助美國攻擊伊朗，希望換取獨立。

美國與以色列在2月28日空襲伊朗，並擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（法新資料照）

全球穆斯林人口結構 85%至90%為遜尼派

從全球穆斯林人口結構來看，約85%至90%為遜尼派，什葉派約占10%至15%，兩者在多數地區長期和平共存。分析指出，宗派差異本身並不必然導致衝突，真正使矛盾升級的關鍵，在於政治權力的競逐、外部勢力介入，以及國家治理失衡。在某些歷史階段，遜尼與什葉社群甚至曾出現合作與融合，顯示宗派並非唯一決定因素。

遜尼派與什葉派之爭，從一場關於領導權的政治問題，逐步演變為宗教、身份與權力交織的複雜結構，並在現代國際政治中持續發酵。因此也有分析認為，若僅以「教派衝突」來理解中東局勢，將忽略其背後更深層的歷史脈絡與權力邏輯。

不過，無論是遜尼派還是什葉派，本質上皆源自同一伊斯蘭傳統，都是追隨先知穆罕默德的信徒。伊斯蘭（Islam），又稱回教、清真教或天方教，在阿拉伯語中意涵為「歸順」或「和平」，是全球第二大宗教，信徒人數超過十億，與基督宗教及佛教並列世界三大分布最廣的宗教。

信奉伊斯蘭教的人被稱為穆斯林（Muslim），其含義是「完全歸信、順從真主（Allah）的人」，也隱含「全然奉獻於唯一造物主」的精神，即個人將自身完全交付於真主的旨意之下，而非依附他人，強調一神信仰（monotheism）的核心原則。

伊斯蘭（Islam），又稱回教。（歐新資料照）

現代觀察指出，遜尼派與什葉派的對立，更多被政治勢力用來鞏固統治與擴張影響力，而非源自宗教教義本身。分析認為，如果僅以「教派衝突」解讀中東局勢，將忽略歷史、政治與地緣戰略的深層因素。正如國際智庫所言，理解這種多層次的衝突動態，對解讀中東未來走向以及和平進程至關重要。

總結來說，遜尼與什葉的分裂，從一場關於領導權的政治爭議，逐步演變為宗教、身份與權力交織的複雜結構，在歷史、宗教、政治三者相互作用，使這場千年分歧在現代仍持續發酵。

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