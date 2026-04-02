英特爾重拾晶圓製造信心！砸142億美元買回愛爾蘭廠股份

初次上稿04-01 23:36 更新時間 04-02 07：01

英特爾斥重資買回愛爾蘭廠已出售股份。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》報導，力求重振晶圓製造實力的英特爾同意以142億美元，買回之前出售給阿波羅全球管理公司（Apollo Global）的愛爾蘭晶圓廠49％股份，從而完全持有。此舉顯示英特爾的戰略轉變，也反映公司對業務越來越有信心。

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英特爾週三聲明說，交易以現金與發行約65億新債務進行融資。阿波羅2024年以112億美元取得這座稱為「Fab 34」的晶圓廠49％股份，英特爾之前說，籌集的資金將用於愛爾蘭廠與美國其他廠所需的新生產技術上。

報導說，此舉標誌著英特爾的轉變，2025年多數時間都處於削減成本模式，去年3月上任的執行長陳立武大幅裁員、放緩擴張計畫，並尋求出售部份業務。

不過，英特爾與美國政府達成全新協議，使美國成為最大股東而獲得注資，輝達與軟銀集團去年也進行數十億美元投資。

報導說，買回愛爾蘭廠股權也反映英特爾對其業務的信心。財務長辛斯納說，出售股份給投資公司，以作為集資改善財務狀況的計畫之一。在多年銷售下滑與市占率流失後，英特爾的業務一度陷入困境，甚至有人質疑其能否繼續以獨立公司運作。

他指出，「如今我們擁有穩健的資產負債表、更完善的財務紀律以及更進步的業務戰略」。

《路透》報導，愛爾蘭廠採用英特爾4奈米與3奈米製程技術生產晶片，包括針對個人電腦的Core Ultra處理器以及針對伺服器的Xeon處理器。愛爾蘭廠是第1個採用極紫外光機（EUV）大量生產英特爾4奈米製程晶片的製造基地。目前英特爾專注於18A的製程技術。

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