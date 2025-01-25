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7-ELEVEN開出2張千萬特別獎 147元買鮮食咖啡成千萬富翁

2025/01/25 15:58

財政部最新一期2024年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎。（本報資料照）財政部最新一期2024年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎。（本報資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕財政部最新一期2024年11~12月統一發票開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、1張2百萬特獎、7張雲端發票專屬獎1百萬，其中1位幸運兒僅花147元購買星級饗宴鮮食和CITY CAFE咖啡就成千萬富翁！有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入支付工具最高再享10%回饋，便利好超值。

統一超商統計有2位消費者獲得統一發票千萬大獎，一人在桃園蘆竹區的7-ELEVEN順舜門市花169元購買杯湯、鮮食、生活用品；一人在高雄左營區的7-ELEVEN 夏義門市花147元購買星級饗宴鮮食、CITY CAFE咖啡。

積極響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN經營的OPENPOINT APP會員載具以創造二次中獎機會、提升兌獎便利性，領先同業獨家推出專屬會員載具抽獎活動、中獎發票兌領行動隨時取兩大創新做法、創造更多生活小確幸！「OPENPOINT APP會員載具抽獎活動」自2023年9月起已創造16.6萬名會員雲端發票二次中獎機會、累積送出2800萬點OPENPOINT，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花!本月持續加開送出400萬點、將陸續APP推波通知1.7萬名得獎會員。

財政部公告六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票，只要存入發票日誌，可享有逾60種行動隨時取專屬超值商品組合可兌領，包含CITY系列飲品、冷凍御料小館、Homeal家藏美味、素食、泡麵等多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍!兌換成功的商品提貨劵及消費發票立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN門市兌換，快速、超值、好便利！還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會！

7-ELEVEN同時提醒，2024年9~10月期尚有超過15萬張、總計超過5900萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有2張100萬、2張20萬元的幸運兒未列印領獎，提醒未兌獎的幸運兒於2025年3月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

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