安泰銀總經理張振芳退休 徐世偉接任

安泰銀董事會通過總經理張振芳退休，董事徐世偉接任。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀（2849）今（23）日召開董事會通過高層人事案，安泰銀總經理張振芳申請退休，自1月25日生效，將由財務長徐世偉接任。安泰銀表示，相關人事案將報請主管機關核准後生效。

安泰銀董事會今日通過由董事徐世偉接任總經理。徐世偉為美國芝加哥大學工商管理碩士，曾任安泰銀財務長，現任安泰銀董事。安泰銀表示，徐世偉持續在董事會中參與安泰銀經營策略擬定，對銀行營運可無縫接軌，董事會期勉在徐世偉的帶領下，可繼續達成年度目標、再創高峰。

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安泰銀表示，現任總經理張振芳任職安泰銀已33年，一路由基層儲備幹部做起，曾任安泰銀總稽核、授信長等重要職務，任內表現卓越，深獲董事會肯定，於2021年接任總經理，成為安泰銀第一位自身栽培養成的總經理。

安泰銀強調，基層出身的張振芳，以紮實的銀行實務經驗，無比的熱忱和專業，帶領團隊克服重重挑戰，創造多個里程碑，對於照顧與提攜後進，更深獲員工佳評。此次申請退休，董事會表達不捨與祝福，董事長俞宇琦更在發給同仁的公開信中，對張振芳致上最高的敬意與感謝，感謝他對安泰銀的貢獻。

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