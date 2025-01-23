想逆向投資嗎？全球最大主權基金CEO：買中國資產、賣美科技股

挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長坦根（Nicolai Tangen）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「挪威主權財富基金」（Norway's wealth fund）是全球最大的主權財富基金，管理著1.8兆美元資產，該基金的官方管理機構為「挪威央行投資管理公司」（NBIM）。NBIM執行長坦根 （Nicolai Tangen）週三（22日）受訪時表示：「最好的做法永遠是與其他人反其道而行之」，認為如果想要「逆向投資操作」的投資人，可以考慮把美國科技股和私募信貸給賣掉，同時買入中國資產。

《彭博》報導，坦根承認，此舉「非常非常難做到」，因為如果你逆向操作，與基準或其他人的做法不同，那麼就會有表現不佳的時期，所以人都會質疑你是否還有理智。

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坦根在2020年9月加入NBIM，在此之前，他創立了AKO資本對沖基金並擔任執行長。而自進入NBIM以來，坦根一直鼓勵他的交易員以長期目光進行投資，並警告未來幾年通貨膨脹可能會持續影響報酬率。

坦根週三表示，已經申請續任NBIM執行長，希望展開第2個任期，因為現有的5年任期將在2025年9月結束。

不過坦根沒有說明挪威主權財富基金是否在減持美國科技股並增持中國資產，這可能要到1月29日，NBIM公佈2024年財務數據時才會知道。

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