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川普展開AI計畫！標普創新高 台積電ADR漲逾2％

2025/01/23 06:04

週三美股上漲。（法新社）週三美股上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕延續美國總統川普上任後的慶祝行情，加上甲骨文、輝達等科技股帶動，華爾街股市週三上漲，標準普爾500指數創下歷史新高。道瓊工業指數上漲 130點或0.3%，那斯達克指數上漲1.28%，標普500指數上漲0.61%，盤中創下6100.81 點的紀錄，超過去年12月市場回檔前觸及的最後一個里程碑。費城半導體指數上漲1.69%，台積電ADR上漲2.06%，收在223.20美元。

綜合外媒報導，川普週二（21日）宣布，將由OpenAI、軟銀、甲骨文等3家公司合辧公司，OpenAI公布新公司名為Stargate「星際之門」，整個項目擬在未來4年投資5000億美元，為OpenAI在美國打造新的AI基礎設施。投資人持續湧入人工智慧產業，甲骨文股價上漲6.75%，輝達上漲4.43%。此外，Netflix為標普指數漲幅最大的公司，在報告假日季訂戶數量創下紀錄後，收盤大漲9.7%。

然而，川普警告可能於2月1日對中國、墨西哥、加拿大和歐盟徵收進口關稅，出於通膨擔憂，投資者仍在謹慎關注其貿易計劃。

道瓊工業指數上漲130.92點或0.3%，收44156.73點。

那斯達克指數上漲252.56點或1.28%，收20009.34點。

S&P 500指數上漲37.13點或0.61%，收6086.37點。

費城半導體指數上漲90.80點或1.69%，收5469.29點。

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