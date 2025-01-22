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鴻海龍年遭外資賣超25萬張 漲幅仍大勝電子五哥

2025/01/22 21:27

鴻海去年區間漲幅高達77.33%，遠超電子五哥的股價表現。（資料照）鴻海去年區間漲幅高達77.33%，遠超電子五哥的股價表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕今日為台股龍年封關日，鴻海（2317）股價收在180元，儘管受到外資在甲辰青龍年賣超25萬4659張，但由於AI伺服器持續成為產業焦點，帶動鴻海營收創造歷年新高，在大戶、散戶合力拉抬之下，相較於癸卯水兔年封關日當天收盤價101.5元，鴻海區間漲幅高達77.33%，遠超電子五哥的股價表現。

觀察鴻海在甲辰青龍年受到三大法人賣超25萬1462張，其中外資賣超25萬4659張，投信賣超1萬8177張，自營商買超2萬1374張。從股價表現來看，勝過AI伺服器同業廣達（2382）的區間漲幅5.68%、緯創（3231）跌幅11.64%、英業達跌幅12.74%，也遠超iPhone同業和碩（4938）區間漲幅14.43%，以及筆電代工同業仁寶（2324）的區間漲幅2.08%。

輝達執行長黃仁勳上週六（18日）中午在台北與鴻海董事長劉揚偉等供應鏈重要夥伴餐敘，席間喊出「Team Taiwan（台灣隊）」口號。事實上，劉揚偉去年曾多次強調，儘管全球AI的發展道路上仍然存在挑戰，包括先進的半導體產業，完善的科技供應鏈，但是台灣在此領域握有優勢，包括強大的研發能力，以及在國際上的合作與拓展潛力，都是台灣成為「AI影響力中心」的機會，但是透過不斷努力與合作，將成為國際最值得信賴與可靠的夥伴。

鴻海週一（21日）於新北虎躍廠召開年度展望大會，除了劉揚偉親自主持，旗下6大事業群主管同步全員到齊，也包括重要子公司工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIT）、富智康（FIH）、鴻華先進（Foxtron）等高階主管共同參與討論，確立2025年除了AI業務將繼續成為集團營收獲利成長的重要基石，後續還將進一步運用AI技術帶動智慧製造、智慧城市、智慧電動車平台與軟體解決方案，逐年為公司營運增添柴火。

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