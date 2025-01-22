中國低價傾銷擾台 中鋼工會籲政府正視、課徵反傾銷

中鋼企業工會理事長陳春生。（中鋼提供，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕去年中國鋼鐵惡性競爭、生產過剩，有近1億1千萬噸鋼鐵出口，低價鋼材大量湧入台灣市場，對本土鋼鐵產業造成嚴重衝擊，引發台灣岡山地區扣件業等中小企業工廠經營困難、關廠倒閉的風險。中鋼企業工會今（22日）呼籲政府應「積極調查」，並對中國進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅，與擴大公共建設、綠色轉型，三箭齊發拯救鋼鐵產業經濟。

中國去年粗鋼產量為10.05億噸，年減1.7%，創五年來新低；不過，去年中國的鋼鐵出口量卻有1.1億噸，創2015年來新高；中鋼去年9月已向財政部申請反傾銷調查，目前程序仍在調查中，並未有新進展。

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中鋼企業工會指出，隨著全球環保意識的提升，減碳是各國政府的重要議題，台灣明年也即將開始徵收碳費，對國內傳產業衝擊不言而喻。政府應思考積極推動國內產業優先使用綠色鋼材，並訂定相應的獎勵措施，以鼓勵企業積極開發低碳、環保的製造技術，才能達成政府2050淨零碳排的政策目標。

此外，中鋼企業工會也倡議，政府要對進口鋼材課徵進口碳關稅，以維持貿易競爭的公平性，降低外國低價鋼材對國內市場的衝擊，以阻止紅色供應鏈狙擊台灣產業的風暴。

當政府開始課徵碳費後，也有導致產業外移、勞工失業疑慮，勢必對國內的經濟發展造成衝擊，政府應提早採取因應措施，推動公共建設和基礎建設，並指定使用國內鋼材，擴大綠色鋼材採購，不僅能提升國內基礎設施品質、帶頭促進國內鋼鐵及公共工程產業推動淨零碳排、減少對傾銷的高碳排進口鋼材依賴，還能創造大量就業與商機，提升國內產業的競爭力，順勢帶動經濟成長。

陳春生呼籲，透過政府支持和政策引導，指定優先使用國內綠色鋼材，鋼鐵產業有訂單、有獲利才能積極投入低碳技術研發，提升產品綠色競爭力，推動產業綠色轉型，減少碳排放，符合全球環保趨勢，兼顧企業永續經營與經濟發展，也保障國內勞工穩定就業環境。

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