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川普暗示將降低關稅 中國回應了

2025/04/23 19:14

美國總統川普週二暗示可能「大幅」降低對中國關稅，中國週三（23日）回應表示，與華府進行貿易談判的大門「敞開」。（法新社）美國總統川普週二暗示可能「大幅」降低對中國關稅，中國週三（23日）回應表示，與華府進行貿易談判的大門「敞開」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二暗示可能「大幅」降低對中國關稅，中國週三（23日）回應表示，與華府進行貿易談判的大門「敞開」。

川普昨還表示，他無意解僱聯準會主席鮑爾，進一步緩解了因其激進貿易政策而受到驚嚇的全球市場的壓力。

自今年1月返回白宮以來，川普對多種中國產品加徵了145%的關稅。這些關稅最初針對的是中國在芬太尼供應鏈中所扮演的角色，後來又針對華府認為不公平的做法而徵收。

北京方面對美國商品徵收125%的全面反關稅，但周三重申願意進行貿易談判。

中國外交部發言人郭嘉昆在北京舉行的每日新聞發布會上表示：中方早就指出，關稅戰和貿易戰沒有贏家。談判的大門敞開著。據中國國家主席習近平週三警告稱，貿易戰「損害各國正當權益，損害多邊貿易體制，衝擊世界經濟秩序」。

此前，川普承認145%是一個非常高的水平，並且將大幅下降，北京方面也重申了這一立場。不過川普也說：絕對不會接近這個數字，但也不會為零。

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