川普首日沒揮關稅大刀！道瓊勁揚537點 台積電ADR大漲3.40％

美國總統川普上任後首個交易日，週二華爾街股市上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後首個交易日，週二華爾街上演慶祝行情，道瓊工業指數和標普500指數均創一個多月來新高，道指上漲537點、1.24%，收復44000點關卡，標普500指數上漲0.88%，那斯達克指數上漲0.64%，費城半導體指數上漲1.29%，台積電ADR收紅3.40%，收在218.70美元。

綜合外媒報導，投資人評估川普上任美國總統後，關於國際貿易的言論和首日行動比預期溫和，沒有像之前所揚言要對貿易夥伴徵收普遍關稅和額外附加費制定任何具體計劃。但川普表示，他正在考慮最早在2月1日對加拿大和墨西哥商品徵收關稅。週一晚上川普在白宮簽署行政命令也提到中國，並指出，如果中國不批准TikTok交易，美國可能會對中國徵收關稅。

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大型科技股週二上漲，亞馬遜和輝達漲幅均超過2%，但蘋果跌幅超過3%，因分析師罕見地在最新報告中將蘋果股價降評至「賣出」，也拖累標普500指數。3M獲利優於預期，股價上漲逾4%。小型股週二也上漲，其中羅素2000指數上漲約1.9%。

道瓊工業指數上漲537.98點或1.24%，收44025.81點。

那斯達克指數上漲126.58點或0.64%，收19756.78點。

S&P 500指數上漲52.58點或0.88%，收6049.24點。

費城半導體指數上漲68.76點或1.29%，收5378.5點。

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