千億預算補貼落空 台電今年發債規模上看新高1500億

台電財務危機再現，今年發債額度1500億元，將改寫新高。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕1千億元預算補貼落空，台電只剩「舉債」或「調漲電價」二路可選。但台電舉債規模龐大，去年底公司債在外餘額高達5400億元，市佔率高達15%，市場投資意願已降低，不過，台電仍需現金流維持營運，今年公司債規模預估高達1500億元，將改寫歷史新高。

台電、中油等國營事業是國內發債大咖，台電在烏俄戰爭後，因燃料價格飆漲，為了籌措營運資金，緩解財務壓力，除了政府兩度增資、預算補貼合計達3千億元外。台電公司在2023年向市場大舉債，一共發行6期公司債、合計1161億元，破紀錄。

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但去年發債王則是由遲未獲得政府增資的中油搶下，因油氣凍漲、持續虧損，但又有天然氣接收站、儲槽大型投資計畫，中油去年共發債997億元，台電去年則是發行828億元。

今年全球降息步伐放緩，企業發債恐會更加保守，但台電的發債預算仍編列高達1500億元、創下歷史新高；發債越高，台電每年支出利息更高，目前每年支付利息已是200到300億元之間。

對於市場意願恐趨保守，台電表示，仍會綜合考量資金成本、市場利率走勢，實際發債規模也視收支情形而定。

因立法院在20日表決通過刪除114年挹注台電的1千億預算外，另有113年度追加的1千億元，立法院今（21日）裁示，該案「由院長召集協商，協商後再行處理」。

1千億元撥補是否還有轉圜空間，於下會期揭曉。但這罕見的作法，讓台電頭大，因若無1千億元撥補，去年虧損411億元、累虧4229億元 ；但若有救命錢1千億元支應， 可由虧轉盈，會有盈餘589億元，而累虧則降到3229億元。

更弔詭的是，114年撥補的1千億元預算確定落空，113年追加預算有待協商，但正常程序應是進入113年決算，除了決算不知如何處理外，相關人士認為，下會期開議又是電價審議會前夕，電價結構只會「難上加難」，漲價議題還會燒出民怨大火。

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