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「暴風雪」百項行政命令將至 川普展開「常識革命」

2025/01/20 20:26

雅虎財經新聞報導，美國總統川普承諾在1月20日就任後幾天簽署一系列行政命令。（美聯社）雅虎財經新聞報導，美國總統川普承諾在1月20日就任後幾天簽署一系列行政命令。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒雅虎財經新聞報導，美國總統川普承諾在1月20日就任後幾天採取「暴風雪」行動（blizzard of activity），並在他宣誓就職後數小時內簽署一系列行政命令。總統兼高級助理史蒂芬米勒 （Stephen Miller） 表示，一旦塵埃落定，總數可能達到100項不同行政命令的規模。

川普在談到後續影響時表示，這將是立竿見影的，特別是在移民問題上。但川普在其他議題上的具體方向仍然存在很大的不確定性，尤其是關稅問題。一系列其他問題也可以解決，從聯邦勞動力到加密貨幣、TikTok、學生貸款等。

此外，華爾街日報獨家報導指出，根據事先準備好的講話，當選總統川普將在就職演說中呼籲進行一場「常識革命」（Revolution of Common Sense），屆時他將實現歷史性的東山再起，並開始實施一項包括大規模驅逐出境、高關稅等在內的議程。

預計川普將表示：「變革浪潮正在席捲全國。我今天要向美國人傳達的信息是，現在是我們再次以歷史上最偉大文明的勇氣、活力和活力採取行動的時候了」；「我重返總統職位時充滿信心和樂觀，我們正處於一個國家成功的激動人心的新時代的開始」。

川普目前獲得共和黨的基本一致支持，該黨以微弱優勢控制了參眾兩院，這讓他有機會實現自己的想法，其中包括在他第一任期內實施的大規模減稅計劃的基礎上再接再厲，並提振美國化石燃料的發展。

在周日的一次集會上，川普承諾以歷史性的速度和力量採取行動，解決國家面臨的每一場危機。

據參與規劃的人士透露，川普計劃在上任的頭幾天發布大規模的行政命令，其中移民、邊境安全和能源生產是最重要。川普打算週一發布一項行政命令，恢復TikTok ，為該平台製定一項協議，放棄中國所有權或關閉在美國的交易爭取更多時間。

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