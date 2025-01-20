追討12億元獎金 前夏普會長戴正吳控告鴻海

日本夏普會長戴正吳。（資料照）

〔記者王定傳、方韋傑／台北報導〕鏡週刊今報導，鴻海集團創辦人郭台銘當年為激勵派赴日本整頓夏普、現已退休的前夏普會長戴正吳，曾簽下一份獎勵合約，至今仍未兌現，去年底戴正吳提告；據了解，戴正吳是在去年5月向新北地院遞狀控告鴻海，要求鴻海給付獎金12億3千多萬元，原本分「調」字讓勞資雙方進行調解，但同年11月調解不成立，12月已改分「訴」字案進行審理。

對此，鴻海指出，公司基於合法合規精神，一切依法辦理。

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週刊今日報導，2016年，郭台銘豪砸3888億日圓（新台幣819億元）入主日本液晶之王夏普，當時夏普虧損累累陷入債務大於資產困境，被東京證交所（簡稱東證）從東證一部（大型公司、主要成份股）降格至二部（中小型公司）；郭台銘為此欽點集團副總裁戴正吳擔任夏普社長，並與戴正吳簽下一紙激勵獎金合約，只要能夠達成合約內，包括重返東證一部等條件，就給付一定數額的鴻海股票給戴正吳當獎勵金。

據了解，戴正吳在去年5月遞狀控告鴻海，要求鴻海給付獎金12億3千多萬元，原本是「調」字案安排雙方調解，但11月調解不成立，12月改分「訴」字案進行審理。

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