阻貶變阻崩！中國資本帳外流創紀錄 人民幣承壓加劇

中國資本帳外流創紀錄，加劇人民幣貶值壓力。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，隨著投資人尋求海外較佳的回報，中國去年的資本帳外流創空前紀錄，讓已承受經濟疲軟、美元飆升、美國可能的高關稅等壓力的人民幣，情勢雪上加霜，也讓中國人民銀行的人民幣阻貶任務轉變為阻崩。

彭博報導，中國大量資金尋求海外投資，導致本國銀行為其客戶進行的資本與金融交易的支出，超越與貿易相關的經常帳支出。這是前所未有的狀況，該失衡若持續，可能引發嚴重的資本流失疑慮，削弱北京管理人民幣的能力，並增加監管打壓的可能性。

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新加坡荷寶集團（Robeco）亞洲主權策略師麥克尼古拉斯（Philip McNicholas）說，中國資本與金融帳大幅增加，顯示「人民幣有貶值趨勢，或者若幣值不變，則有儲備耗盡的傾向」。

他補充，「中國人行面臨的挑戰是，疲軟的成長難以吸引對成長敏感的投資組合流入，而外企在中國的業務風險也讓跨國公司不願增加在中國的投資，甚至離開或出售在中國的資產」。

過去3個月，人民幣下跌約2.8%，而美元在川普勝選以來不斷上漲，本月人民幣已跌至2023年9月以來新低。

根據彭博統計，中國本國銀行去年為客戶向海外淨匯出1.33兆人民幣（近6兆台幣）的投資資金。該金額是將外國實體對中國的投資，以及中國投資人購買海外證券納入考量。

由於外國對中國的直接投資下滑、在地企業海外擴展的興趣，以及資金從在地股市出逃，導致中國的資本帳承壓，對美元的需求上升、資金流出擴大與人民幣加劇波動。

與此同時，由於美國資產相對於中國資產的收益率溢價，使出口商傾向保有其美元利潤，這使得中國以貿易順差對人民幣提供的支持已逐漸降低。

過去一年中國人行的主要任務是防止人民幣貶值演變成崩潰。近幾週，中國人行對所謂擾亂市場的行為多次發出警告，同時透過每日設定匯率中間價，嚴格控制人民幣。中國當局並承諾在香港發行創紀錄規模的票據，以緩解離岸市場的流動性。

西班牙外換銀行（BBVA）首席亞洲經濟學家夏樂（Le Xia）指出，資本帳流動對人民幣的影響加劇，可能進一步使中國人行支撐匯率的努力趨於複雜。他說，「鑑於人民幣當前的壓力，今年官員對資本帳流出的管制或許更加嚴格」。

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