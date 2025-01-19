中國反腐風暴擴大 「殲-20之父」楊偉遭中航工業免職

中國「殲-20之父」楊偉遭中航工業免職。（圖擷取自百度百科）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國反腐風暴擴大，軍工央企也遭波及。中媒報導，素有「殲-20之父」之稱、共軍「殲-20」隱形戰鬥機總設計師楊偉，近日遭到中國航空工業集團（簡稱中航工業）免職。

綜合媒體報導，中航工業官網「領導團隊」18日晚間出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷資料雙雙被撤下。

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根據公開資料顯示，郝照平為中國飛彈及火箭專家，曾任中國運載火箭技術研究院院長、中國航天科技集團公司第一研究院副院長，並在2022年出任中航工業總經理。

楊偉為中國飛機設計與飛行控制領域專家，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲-20等7型戰機總設計師，曾是中國最年輕的戰機總設計師。楊偉曾任航空工業成都所所長、黨委副書記等職，2008年進入中航工業，並於2018年8月擔任中航工業副總經理。

關於郝照平、楊偉遭免職的原因，目前尚不清楚。但據中媒《財新網》指出，未來或有中國商用飛機有限責任公司（COMAC）的現任高階主管進入中航工業管理階層。

報導指出，自2023年以來，中共軍方掀起一場空前的清洗風暴，大量軍隊將領及軍工系統高層落馬或消失，當中包括中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、2任中國國防部長魏鳳和、李尚福，一直到近日遭免職的郝照平、楊偉。

外界認為，中共軍方清洗行動將持續，並預料2025年將會有更大規模的清洗風暴。

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