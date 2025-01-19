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統一發票經費遭砍18.5億 財部：500元獎將減360萬個

2025/01/19 13:11

財政部表示，賦稅署「委辦費」遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。 （資料照）財政部表示，賦稅署「委辦費」遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。 （資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，賦稅署「委辦費」主要為統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸；經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年可增加650萬個中奬機會，若經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中奬機會，不利統一發票政策推動。

財政部指出，立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經本（114）年1月17日院會表決通過，刪減「委辦費」預算10% （但不含現行法律明文規定支出）。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每2個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減18.45億元，影響民眾中奬小確幸。

賦稅署說明，依「營業稅法」第58條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票推行，財政部「得」訂定「統一發票給獎辦法」，其經費由全年營業稅收入總額中提出3% ，以資支應；依此，營業稅收入愈多，民眾可中獎的奬金愈多。但考量政府財政狀況，統一發票給獎及推行經費原未編足，後考量統一發票制度攸關稅源掌握及民眾權益，自100年度起按3%編列，該預算尚非屬法律明文規定支出。

賦稅署表示，根據規定，統一發票獎金之發給委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，因此相關經費以「委辦費」編列。隨著114年度營業稅稅收預算數增加，本項預算數隨之增加35億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策，原規劃持續增開雲端發票專屬奬別組數；經估算，如果全數用來增開500元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加650萬個中奬機會，若經通案刪減，全年度只能增開290萬個，減少360萬個中奬機會。

財政部說明，統一發票給獎經費均本撙節原則覈實編列，期盼立法院各黨團給予支持，以營造優質賦稅環境，並據以維持為民服務品質。

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