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川普發行專屬迷因幣「TRUMP」 市值一度突破9876億元

2025/01/19 11:55

川普（Donald Trump）週六（18日）宣佈推出個人專屬迷因幣「TRUMP」，引發了狂熱的購買潮。圖擷取自川普真實社群帳號。川普（Donald Trump）週六（18日）宣佈推出個人專屬迷因幣「TRUMP」，引發了狂熱的購買潮。圖擷取自川普真實社群帳號。

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）週六（18日）宣佈推出個人專屬迷因幣「TRUMP」，引發市場狂熱的購買熱潮，TRUMP幣開賣首日市值一度突破300億美元（約新台幣9876億元）。

綜合媒體報導，川普18日在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文宣布，「我的新官方川普迷因幣來了！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！」。

TRUMP幣官方網站描述這一時刻「展示了何謂領導者的力量與勇氣」，並將TRUMP幣塑造成「本世紀最具代表性的迷因幣」。

根據TRUMP幣官方指出，TRUMP幣發行首日（18日）將提供2億個代幣，並計畫在3年內將供應量增加到10億個代幣。

川普上述發文一出，引起市場狂熱的購買潮。根據GMGN數據顯示，TRUMP幣開賣不到30分鐘，市值已漲至約7億美元（約新台幣230億元）左右，18日晚間，TRUMP幣市值一度突破300億美金。

對於川普推出個人專屬迷因幣，川普盟友、美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）在社群平台留下「笑哭」表情。

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