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黃仁勳和供應鏈大咖餐敘 嗨喊Team Taiwan

2025/01/18 17:07

輝達執行長黃仁勳（右）今天中午在台北宴請供應鏈高層，台積電董事長魏哲家（左）也是座上賓。（中央社）輝達執行長黃仁勳（右）今天中午在台北宴請供應鏈高層，台積電董事長魏哲家（左）也是座上賓。（中央社）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午在台北宴請供應鏈高層，座上賓之一和碩董事長童子賢透露，席間黃仁勳與大家齊喊Team Taiwan口號，氣氛非常high，而台灣站在AI產業中央的位置，黃仁勳率領輝達發展AI，目前「最重要的合作對象就是台灣」。

黃仁勳今天中午在鄰近台北小巨蛋的知名台菜餐廳宴請供應鏈高層，包括台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、緯穎董事長洪麗（宓冉）、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、矽品董事長蔡（示其）文、宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠等人都是座上賓。

席間，黃仁勳特地從餐廳出來，向媒體記者發送「蘑菇造型芝麻包」點心與蘋（艸果）西打汽水，關心尚未吃飯的媒體，對於民眾合照與簽名要求幾乎來者不拒，展現親民作風。

去年在台北國際電腦展前，黃仁勳選在同一間餐廳宴請供應鏈高層，今年再度來訪，桌上菜餚有芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥蝦球、磚窯自製香腸等。媒體問及什麼菜好吃，黃仁勳和魏哲家同聲點名「芋頭米粉」。

整場供應鏈午宴在11時45分左右登場，至2時30分左右結束。魏哲家、林百里、洪麗（宓冉）等人陸續離場，黃仁勳也親自送客；此外，黃仁勳還把稍早拍攝的現場大合照洗出來，親自簽名贈送給賓客留念。

童子賢受訪時說，人工智慧（AI）供應鏈裡，台灣扮演非常、非常重要的角色，而黃仁勳在1年前就提過此觀點，台灣現在是站在AI產業中央的位置，從台積電、鴻海、廣達、緯創以及和碩的合作，半導體、系統、封裝等產業，黃仁勳率領的輝達目前發展AI，「最重要的合作對象就是台灣」。

童子賢也提及，黃仁勳尋找海外總部，主要就是要跟台灣合作。

童子賢表示，剛剛在午宴現場，大家也一起喊了Team Taiwan的口號，氣氛相當high，今天的性質是歲末新春聯誼和敘舊，沒有機會討論產品或合作技術的議題，「但有金牌啤酒、威士忌」。

施崇棠離席時，對媒體表示，從美國消費性電子展（CES）上，黃仁勳的演講，就獲得很多啟發。

中央社記者也詢問黃仁勳稍後行程，他表示，今天下午還有其他工作要做，晚上則打算去拜訪台積電創辦人張忠謀。

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