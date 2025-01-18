台積電美國晶片比台灣貴並沒多賺 原因揭曉

台積電在美國亞利桑那工廠生產的晶片售價比台灣工廠生產的晶片高。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最近的一份報告，台積電在美國亞利桑那州晶圓廠第一期預估每月生產約1萬片晶圓，雖然台積電對為客戶生產的晶片守口如瓶，但公司也證實，亞利桑那工廠生產的晶片售價比台灣工廠生產的晶片高。

台積電董事長魏哲家表示，「你們知道，美國製造是一種優質產品。是的，我們與客戶進行討論，他們都同意並且很高興與台積電合作····，由於那裡的成本結構，所以那裡的價格要高一些」；「我們收費高一點嗎？是的，我們這樣做因為我們重視地理靈活性」。

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美媒報導，目前已經確認，來自美國本土晶圓廠的晶片定價較高，但值得注意的是，魏哲家將溢價歸因於成本，這顯示台積電並沒有增加亞利桑那州製造晶片的利潤率，也就是說，售價高但並沒有多賺錢。

日前魏哲家也談到有關在亞利桑那州晶圓廠增加尖端製程的問題，既然台積電已獲得台灣的批准，可以將該技術帶到國外。直到最近，限制還意味著最新的製程必須在台灣生產，但較舊的節點可以銷往國外。魏表示，如果仔細觀察，就會發現台積電將一項新技術引入製造業，這個過程非常複雜，它必須與研發人員非常接近。

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