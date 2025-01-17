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都2025了！碧桂園公布2023「虧慘財報」 寫中國上市公司1超慘紀錄

2025/01/17 12:42

碧桂園公布延遲的2023年度及2024年中財報。（彭博資料照）碧桂園公布延遲的2023年度及2024年中財報。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾是中國最大房地產開發商的碧桂園，如今已成為全球最大虧損企業之一，該企業因債務問題正面臨清算訴訟。根據碧桂園14日公布延遲的2023年度及2024年中財報顯示，2023年淨虧損達到創紀錄的1784億人民幣（約新台幣8013億元），成為中國上市公司史上第2差的業績，僅次於中國恆大集團2021年的虧損。

綜合外電報導，碧桂園2023年淨虧損高達人民幣1784億元，刷新碧桂園歷來最高記錄；2024年上半年則虧損人民幣128億元（約新台幣574億元），相較前年同期的人民幣489億元（約新台幣2196億元）虧損已有所改善。

對此碧桂園指出，2024全年虧損預計將顯著減少，主因是毛利率改善以及管理與銷售費用下降。

然而，由於2023年底違約110億美元（約新台幣3620億元）的海外債券，碧桂園未能按時發布完整財報，其港股自2024年4月2日起暫停交易，目前仍未恢復。碧桂園在最新文件中表示，股票將繼續停牌，但並未提供進一步細節。

根據中國官方數據顯示，自2021年爆發債務危機以來，房地產銷售額高速下降近50%。碧桂園的年銷售額在2023年大幅下滑70%以上，排名從2022年的第7位下滑至第16位，顯示市場地位急劇惡化。

《彭博》則指出，碧桂園延後公布業績顯示出，身為曾經中國最大房地產開發商，也不敵中國的房地產危機，近幾年房地產危機已讓中國數十家開發商受到打擊，同樣身為房地產巨頭的恆大集團，已在香港清算。

碧桂園聲明，儘管面臨諸多挑戰，2023年的大規模呆帳準備金已大幅減少，2024年上半年縮減至人民幣27億元（約新台幣121億元），遠低於此前12個月的人民幣824億元（約新台幣3701億元）。

在本次財報公布前，碧桂園公布了境外債重組方案，共計5個方案，包含現金回購、轉換成債券等，預計削減最多約116億美元（約新台幣3817億元）的債務。

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