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焦點股》聯亞：法說在即 出關首日強攻漲停

2025/01/16 10:45

聯亞預計將在1月22日、台股農曆年封關日舉行董事會通過2024年全年財報，並召開法說，對外釋出今年展望。（擷取官網）聯亞預計將在1月22日、台股農曆年封關日舉行董事會通過2024年全年財報，並召開法說，對外釋出今年展望。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊磊晶廠聯亞（3081）今日從處置股票出關，股價開高震盪走高，9:50左右攻上漲停462元，漲停委買張數逾900張。

聯亞預計將在1月22日、台股農曆年封關日舉行董事會通過2024年全年財報，並召開法說會，對外釋出今年展望。

聯亞2024年全年營收12.08億元，年增14.4%，前三季每股虧損0.68元，10 月每股獲利0.15元，累計前10月每股虧損0.53元。

聯亞2024年第四季營收2.89億元，季減10.6%，並未達公司預估。法人指出，聯亞2024年仍持續虧損，今年力拚轉虧為盈。

聯亞去年在法說會上指出，美國矽光客戶第二季新增800G產品應用，生命週期2年以上，帶動公司2025年會有很好成長，而1.6T產品預計2024年第四季到2025年第一季量產，後續則轉到一般資料中心使用，預期資料中心產品出貨未來幾季都會不錯。

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