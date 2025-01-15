立陶宛「親台反中」仍被美列入晶片管制 原因疑與此有關

美國對人工智慧晶片實施出口管制，將適用於全球大多數國家，免於制裁的18個美國夥伴和盟國之中，並不包括立陶宛。對此，立陶宛經創部長表示驚訝。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登政府對人工智慧晶片實施出口管制，將適用於全球大多數國家，免於制裁的18個美國夥伴和盟國之中，並不包括立陶宛。對此，立陶宛經創部長表示驚訝，而分析師指出，立陶宛反中國的立場、與台灣友好的關係，似乎沒有獲得華府的豁免。

立陶宛新任經創部部長薩維卡斯（Lukas Savickas）告訴立陶宛國家廣播電台說：「我們的戰略合作夥伴（美國）的立場令人驚訝。問題是立陶宛近年來犯了錯誤，我們並不被列入可以委託擁有先進技術的國家之一」；「明天我會見美國大使，我將問這個問題。如果有什麼我們可以解決的問題，就必須解決」，薩維卡斯說。

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分析人士表示，立陶宛曾試圖將自己定位為「反中」，並與台灣合作，但這似乎並沒有影響華府的決定。將立陶宛排除在外的舉措也可能與逃避制裁有關，因為波羅的海國家的公司被發現參與向俄羅斯再出口受制裁的商品。

此外，立陶宛IT協會Infobalt會長Simonas Černiauskas表示，該國可能因市場較小而被排除在外。然而，對人工智慧創新的限制對各國並不是一個積極的信息。

即將卸任的拜登政府週一公佈的新限制措施，美國的18個主要盟友和合作夥伴並不受到制裁管制，其中包括西班牙、法國、義大利、英國、愛爾蘭、荷蘭、比利時、丹麥、德國、瑞典、挪威、芬蘭、台灣、日本、南韓、紐西蘭、澳洲和加拿大等主要國家。

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