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AMD併購ZT案 公平會決議不禁止

2025/01/15 18:18

AMD併購ZT案，公平會決議不禁止其結合。（路透檔案照）AMD併購ZT案，公平會決議不禁止其結合。（路透檔案照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，超微半導體（AMD）擬併購美國伺服器製造商ZT Group Int'l（美商雲達），公平會決議不禁止其結合。

AMD去（2024）年8月時宣布收購ZT，因為ZT也是超微（NVIDIA）GB200伺服器的供應商，加上AMD宣告此案將斥資49億美元，引發市場關注。

公平會指出，AMD擬取得ZT 100%股份並控制其業務經營或人事任免，符合「公平交易法」第10條第1項第2款、第5款的結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會說明，AMD為無晶圓廠半導體公司，產製CPU等半導體元件，廣泛運用在消費性電子產品及伺服器，而ZT主要設計及製造資料中心伺服器。AMD產製的伺服器CPU、資料中心GPU及資料中心FPGA（可處理並加速CPU效能）、資料中心SmartNIC（智慧網路介面卡）等半導體元件，與ZT的資料中心伺服器間具有垂直供應關係。

不過，公平會考量道，全球伺服器CPU及資料中心FPGA市占率以英特爾（Intel）居首，資料中心GPU及資料中心SmartNIC以輝達為最大廠商，結合後AMD仍需面對英特爾及輝達的競爭。

而ZT的客戶主要為超大規模資料中心（如Microsoft、Amazon、Google等），此等科技巨頭大多客製化伺服器，並指定伺服器零組件的品牌與型號，擁有強大的買方力量。

我國上下游相關業者多表示，結合後仍可與參與結合事業維持既有交易關係，或有其他供應商，應不致於造成市場封鎖情形。因此公平會審議後認為，本結合尚無限制競爭之疑慮，依「公平交易法」第13條第1項規定，不禁止其結合。

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