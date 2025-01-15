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投信大買6金融！買超第1是長榮航 賣超最多是它

2025/01/15 16:19

投信買超第1是長榮航，賣超最多是寶成（業者提供）投信買超第1是長榮航，賣超最多是寶成（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（15日）在三大法人賣超359.87億元下，指數大跌282點，陷22500點保衛戰，不過，投信續站在買方，買超12.24億元，銀彈主要撒向金融股，前10大買超就佔了6檔，不過，買超第1名不是金融股，而是長榮航，敲進3427張，至於賣超第1名則是寶成，雖然遭到投信連22賣，但今股價不跌反漲，終場上漲1.14%，35.4元，成交量1.54萬張。

投信週三賣超前10大個股，依序為長榮航（2618）3427張、華南金（2880）3325張、上海商銀（5876）2290張、台化（1326）1650張、亞光（3019）1299張、名軒（1442）1150張、中信金（2891）1124張、遠東銀（2845）937張、台新金（2887）925張、兆豐金（2886）809張。

至於賣超前10大個股，依序為寶成（9904）2530張、貿聯-KY（3665）1650張、統一證（2855）1291張、遠百（2903）1188張、奇鋐（3017）1158張、中租-KY（5871）1127張、日月光投控（3711）769張、冠軍（1806）701張、達麗（6177）650張、台灣大（3045）637張。

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