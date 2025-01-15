台南社宅租金首曝 「宜居仁愛」最低3950元

台南社宅「宜居成功」1房型約15至16坪（含公設），最低月租金5050元。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」，將於今年農曆年後公告招租，首度公開社宅租金超吸睛，一房型最低月租「宜居仁愛」為3950元、「宜居成功」為5050元，而且皆含管理費。

台南市長黃偉哲表示，台南社宅這次推出宜居成功103戶、宜居仁愛75戶為台南首批營運社宅，2案社宅位於永康及仁德區蛋黃區、生活機能完善，房型樣式皆有1房A與B、2房及3房型可供選擇。租金部分，市府規劃較中央更優惠的分級方案，依所得訂定可負擔的租金，讓民眾租得合理、住得安心。

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台南社宅申請流程。（南市都發局提供）

南市都發局於今（15）日舉辦首場說明會公開社宅租金。都發局長徐中強表示，各房型月租金宜居成功最低分別為5050元、5700元、8470元、1萬2540元起；宜居仁愛最低分別為3950元、4750元、7390元、1萬0020元起，為便利民眾申請，該局已建置社宅申租系統，提供民眾於受理期間線上送件。

台南首批社宅即將招租，仁德區「宜居仁愛」一房型最低月租3950元。 （記者洪瑞琴攝）

都發局表示，台南社宅申請分為一般戶及優先戶兩大類，一般戶採抽籤制、優先戶則採評點制決定入住次序，制度規則公平公正公開。此外，為讓住宅資源能循環利用，照顧更多民眾，社宅承租期限以3年為1期，期滿續租不得超過6年；針對經濟或社會弱勢對象，則放寬到12年。

台南社宅「宜居仁愛」租金表。（南市都發局提供）

都發局表示，預計農曆年後擇期公告社宅開辦申租，明（16）日還有第2場說明會，民眾可上都市發展局網站及「台南住宅網」查詢最新消息。

台南社宅「宜居成功」租金表。（南市都發局提供）

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