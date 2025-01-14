預算恐遭藍白全砍 數發部：將衝擊公眾利益

針對藍白立院黨團規劃將大筆刪除數位部預算，數發部回應表示，將衝擊公眾利益。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對國民黨團提案將數位發展部的業務費僅留1元，民眾黨團更提案將「全刪」媒體政策及業務宣導費、國外旅費及出國教育訓練費、特別費，數發部晚間回應表示．數發部的職責是在天災人禍衝擊下，還能保持網路暢通及運作，若真遭藍白黨團刪預算，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，衝擊公眾利益。

針對藍白立院黨團規劃將大筆刪除數位部預算，數發部回應表示，數發部執掌促進全國數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設及協助公私部門數位轉型；且臺灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理的重點。

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數發部指出，該部如同是臺灣網路的國軍，抵擋網路駭客及詐騙集團的攻擊，並負責網路治理，確保我國網路具備韌性，遇到天災人禍衝擊下，還能保持暢通及運作。

數發部強調，若將數發部業務費及其他預算減列為一元或全部刪除，除了無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。

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