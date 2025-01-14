萬達寵物打造複合店型 今年總店數拼250家

以經營寵物公園聞名的純寵物概念股萬達寵物（6968）積極打造複合店型，今年全台店數拼倍增250家。 （萬達寵物提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營寵物公園聞名的純寵物概念股萬達寵物（6968）積極打造複合店型，滿足各類飼主需求，目前全台店數126間，不排除透過異業結盟或併購方式拓店，今年全台店數拼倍增250家。

萬達寵物旗下有寵物公園、毛孩市集、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌，看準寵物商機，狗貓飼主雖為大宗，兩棲爬蟲、水族魚蝦市場仍不可小覷。

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萬達寵物去年展開跨域合作，與在地特殊寵物品牌「水手」合作，開出位於桃園、新竹等5間特色門市；也與水族品牌「水族星球」在嘉義開出近200坪大店。

打造複合店型，滿足各類飼主需求，同時透過異業結合，不只提升全台分店數，也藉由多樣店型，提升品牌市佔，推升業績成長，帶動去年營收達28.77億，年增13.1%。

萬達寵物表示，目標希望以每年新增20間門市以上的速度穩健成長，同時不排除透過異業結盟和併購方式快速展店，今年總店數目標力拼250店。

迎接金蛇年，寵物公園也推出「蛇麼都有新年福箱」，內含飼料、零食、用品、玩具，一箱包辦毛寶貝吃喝玩樂，分為狗貓兩款，特價888元。

即日起至2月11日，單筆消費滿888送寵物公園獨家設計紅包袋，還可抽 iPhone16 ；單筆消費滿8888元再抽招財黃金，創造營運成長動能。

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