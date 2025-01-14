BNPL誰在用？調查：逾5成用戶為中壯年 且多一次付清

BNPL業者「AFTEE先享後付」今（14）日發布2024年最新使用行為調查。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕先買後付 （Buy Now Pay Later，BNPL） 是否引發年輕族群過度消費，甚至導致卡債風暴，成為熱門話題。BNPL業者「AFTEE先享後付」今（14）日發布2024年最新調查，台灣主要使用BNPL的族群過半為經濟穩定的中壯齡族群，且被高收入用戶視為財務規劃的支付工具之一，單筆消費金額多低於3000元以下，過半用戶選擇1次付清而未分期。

隨著全球邁向「無現金社會」，台灣的無現金交易也快速成長，根據最新發布的《2024年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》，超過80%的民眾消費時希望有快速、便利的支付流程，較2023年成長近30%。

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過去外界認為BNPL主要針對經濟不穩定的學生族群行銷，但此次調查發現，近55%的BNPL使用者為30至50歲的中壯齡群體，尤其是40至50歲的族群在過去半年內的使用頻率最高，凸顯出不只年輕族群受惠於BNPL，中壯齡族群也跟上這波「快支付」潮流。

「小額高頻」仍是BNPL使用主流，此次調查發現，慣用BNPL的受訪者多以小額日常消費為主，超過65%的BNPL單筆交易金額低於3000元，且近8成受訪者使用BNPL購買的品項為居家生活、日用保健及3C家電，多屬於金額較低，且購買頻次高的消費品類。

進一步觀察用戶的使用行為，月收入7萬元以上的高收入受訪者表示，透過BNPL工具，讓可用資金的運用與規劃更彈性。調查也顯示，近5成使用過BNPL的受訪者表示，會依照自身經濟能力消費並選擇能夠負擔的繳款方式，因此較常使用「一次性繳款」；選擇分期付款的受訪者中，超過6成是希望資金可以進行彈性運用而分期，並非負擔不起商品金額。

在BNPL品牌使用率調查顯示，AFTEE先享後付因僅需10秒完成結帳，培養一群高忠誠度的使用者，隨著疫後旅遊需求強勁，消費者傾向提前購買優惠票券，導致使用BNPL購買體驗票券的比例較去年上升8.9％，同時使Klook平台的平均客單價較去年提升10%、新客平均客單價高達16%。

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