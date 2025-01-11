黃金洗三溫暖！逆勢強漲至1個月高點 專家揭低點反彈靠「這男人」

週五（10日）黃金價格下跌後又反彈上漲。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（10日）黃金價格下跌後又反彈上漲，觸及12月12日以來最高水準，本週約上漲1.7%以上。係因儘管美國就業數據強於預期，削減聯準會（Fed）今年大幅降息的可能性，但即將出台的川普政府政策帶來不確定性，大幅提升了黃金的避險吸引力。

現貨黃金上漲0.6%，報每盎司2686.24美元；美國黃金期貨價格上漲0.9%，報每盎司2715美元。

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《路透》報導，週五美國非農報告顯示，12月新增就業25.6萬人，遠高於預期的16萬人，且為9個月以來的最大新增程度，失業率4.1%也低於4.2%的預測值，數據公布後，黃金一度跌至每盎司2663.09美元。

但隨後金價迅速反彈，觸及12月12日以來最高水準，本週約上漲1.7%以上。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金的價格走勢顯示，目前市場上缺乏積極的賣家，這種猶豫是因為去年黃金價格的驚人上漲，讓賣家深刻體會到了不應輕易出售的道理。」

「市場對於突發消息的迅速反應很快就消退了，賣出黃金的短期交易者和程式交易也迅速逆轉，回補其倉位。」Tai Wong說。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）則表示：「在就業報告遠強於預期的情況下，黃金仍表現堅挺，支撐黃金的因素之一是美國總統就職典禮前的不確定性。」

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