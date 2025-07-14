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LTN經濟通》日商獨占AI高利潤市場 將被台玻打破？

2025/07/14 06:53

AI需求帶動下，高階玻璃纖維布供不應求。（路透資料照）AI需求帶動下，高階玻璃纖維布供不應求。（路透資料照）

AI伺服器需求旺 高階玻纖布供不應求

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去1年，來自輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和微軟（Microsoft）的高層紛紛訪問日本，以確保一種鮮為人知的原料供應，這種原料對於他們的人工智慧（AI）雄心壯志相當重要。這些高層全都找上了同一家公司日東紡（Nittobo），這間公司是目前全球唯一供應高階玻璃纖維布的廠商，而這種材料是製造高性能AI伺服器的必需品。

IC載板、PCB供應商例如欣興（3037）、AT&S、景碩（3189）等大廠也多次拜訪日東紡，希望獲得更多玻璃纖維布，但隨著AI熱潮導致需求激增、資源稀缺，多數公司只能被動等待交貨。

一名PCB供應商高層表示，日東紡的高階優質玻璃纖維布今年大部分產能都已經被輝達、微軟、Google、亞馬遜（Amazon）所預定。這些AI資料中心製造商都意識到玻璃纖維布的重要性，因此他們跨越了上游諸多環節，以確保原料供應。

LTN經濟通》日商獨占AI高利潤市場 將被台玻打破？日東紡是目前全球唯一供應高階玻璃纖維布的廠商。（圖擷自日東紡官網）

T-glass攸關AI晶片生產良率

這款原料全稱為低熱膨脹係數（Low CTE）玻璃纖維布，被日東紡和業界稱為T-glass，因其尺寸穩定性、高剛性，有助於防止基板在先進晶片封裝過程中彎曲，這對AI晶片的生產良率相當重要。高階玻璃纖維材料對於高階處理器和記憶體晶片也很重要。

日東紡向日本材料製造商力森諾科（Resonac）、三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical）供應T-glass，這些製造商使用T-glass生產銅箔基板（CCL），載板廠和PCB廠則使用CCL生產高階晶片載板，這些產品被應用於安裝、封裝輝達等公司的AI晶片。

根據多名知情人士透露，自去年下半年以來，玻璃纖維布的供應尤其緊張。

景碩1名高層表示，如果去年從日東紡購買了產能，那麼今年、明年和後年獲得的配額都將保持不變，直到日東紡的新工廠投產。現在即使抱著大筆的現金找上日東紡，也無法買到更多的產能。

另1家載板供應商的高層則稱，他的公司必須等待更長時間才能完成高階銅箔基板的訂單，公司今年可以獲得的產能不僅是固定的，現在還必須等待大約6到8週的時間才能交貨。

LTN經濟通》日商獨占AI高利潤市場 將被台玻打破？需求激增下，日東紡已承諾承諾投資800億日圓擴大產能。（圖擷自日東紡官網）

產業不確定性高 日東紡擴產保守

日東紡目前也已經意識到供應緊張的問題，並承諾投資800億日圓（約新台幣160.6億元）在日本、台灣擴大包括T-glass在內的半導體材料生產，目標是到2028年3月將台灣的產能翻倍。

日東紡社長多田弘行（Hiroyuki Tada）表示，公司正在進一切努力，避免給顧客帶來不便，但現在還不能到處承諾增加產能，目前日東紡正在以全產能生產，運送所有能運送的貨物。日東紡不願過快擴大產能，一大原因是電子產品市場波動較大，而該公司也曾經歷過需求突然消失的情況。

多田坦言，這個產業總是充滿不確定性，在玻璃纖維布的產業，公司多次遇到客戶突然說，現在沒事了，不需要更多你們的產品了。當出現供應受限的跡象時，一些客戶會訂購超過實際需求的訂單，以確保供應，多田認為，現在的訂單可能也存在這種情況。

產業高層指出，日東紡並未預期近年來輝達的需求會如此快速成長。PCB製造商高層稱，他們正在為各行各業生產玻璃纖維布，應用於醫療、建築到汽車、電腦和智慧手機等領域，伺服器只是其中眾多應用之一。

看準高階玻璃纖維布市場商機，台玻正加速投入發展。（資料照）看準高階玻璃纖維布市場商機，台玻正加速投入發展。（資料照）

台玻與日東紡 是唯二能供應高階玻纖布廠

雖然目前日東紡在T-glass領域佔絕對領先地位，但競爭對手正試圖在這個利潤豐厚的市場分一杯羹，台玻（1802）正是將目前的供應瓶頸視為巨大機會的公司之一。

台玻董事長林伯豐表示，公司正在提升產能，以應對AI的蓬勃發展，並將在2025年底前做好準備。日本領先的供應商需要3年的時間才能建成新廠，而台玻加速決策，翻新了一條現有產線，並將在大約1年的時間內投入營運，這一優勢應該能讓台播在AI資料中心市場的關鍵材料領域獲得優勢。

林伯豐日前在股東會上指出，目前全球玻纖布大缺貨，而在這之中能供應高階玻纖布的只有日東紡和台玻，因此台玻希望盡快投入供應。

台玻的樣品目前正在接受CCL廠商的認證，兩名知情人士表示，接下來將接受載板製造商另一輪的認證，最終將接受輝達、超微等終端用戶的認證。知情人士透露，輝達很擔心材料供應受限的問題，台玻自今年初啟動認證，預計最快將在年底完成，一旦獲得輝達認證，將可以啟動採購。

供應持續吃緊的情況下，日東紡宣佈，自8月1日起，玻纖產品售價全面調漲20％。（圖擷自日東紡官網）供應持續吃緊的情況下，日東紡宣佈，自8月1日起，玻纖產品售價全面調漲20％。（圖擷自日東紡官網）

日東紡持續調漲售價

在AI伺服器、高速運算（HPC）、低軌衛星通訊及車用電子市場需求強勁帶動，T-glass供給持續吃緊，日東紡日前宣佈，自8月1日起，玻纖產品售價全面調漲20％。

日東紡這波調漲產品涵蓋玻璃纖維粗紗（Roving Cloth）、短切絲（Chopped Strand）、短切絲氈（Chopped Strand Mat）、粗紗布、切斷纖維及表面氈等。日東紡強調，原料、人力、物流及設備維護成本持續上漲，儘管已透過內部措施進行成本合理化，仍難以完全吸收，調漲是維持供應穩定和業務延續必要之舉。

市場人士分析，此舉預計將推升PCB及高階載板的製造成本，但在終端市場需求持續強勁支撐下，高階載板廠產品價格可望同步調整，欣興、臻鼎-KY（4958）等大廠有望順利轉嫁成本並改善毛利率。

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