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Costco最強印鈔機！一條580元的褲子成就2.5兆驚人業績

2025/07/13 22:26

Costco自有品牌Kirkland Signature每年貢獻龐大營收。（彭博）Costco自有品牌Kirkland Signature每年貢獻龐大營收。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco最近被lululemon告上法院，被控涉嫌銷售lululemon的廉價仿冒品，其中一條Lululemon男褲售價128美元（約台幣3737元），幾年前Costco也銷售一款類似的褲子，售價僅20美元（約台幣584元），這條褲子是Costco自有品牌柯克蘭（Kirkland Signature）的一部分，此事再度讓柯克蘭成為矚目焦點。《華爾街日報》估計，柯克蘭每年為Costco創造860億美元（約台幣2.51兆）的驚人業績。

報導指出，柯克蘭秉持簡單強大的理念，以低價銷售高品質產品，使得柯克蘭成為Costco成功關鍵。Costco共同創辦人Jim Sinegal曾說，柯克蘭在30年前創立時，就是公司史上最重要的發展之一。

報導說，目前柯克蘭約佔Costco營收的3分之1，成長速度超過整體公司的成長。自2017年以來，Costco營收幾乎翻倍，而柯克蘭的業績增加近2倍。

報導稱，柯克蘭的規模比許多全球知名企業還要大，光是柯克蘭去年就創造 860 億美元的收入，超過寶潔公司（Procter & Gamble）的全部收入，其年收入也與奢侈品巨頭LVMH大致相同。

而且，柯克蘭不僅促進銷售，還培養客戶忠誠度，給了消費者成為Costco會員的理由，也給會員持續回來的理由。如果Costco有一種狂熱追隨的象徵，那肯定就是柯克蘭。

報導認為，Kirkland最重要的作用是壓低其他品牌的價格，如果想了解箇中原委，必須知道Costco的經營模式。Costco庫存商品比傳統零售商少，藉著大量銷售彌補較低的毛利率，Costco銷售品牌商品的價格不會超過成本的14%，也就是要放棄部分獲利，唯獨對柯克蘭產品例外，Costco允許其高達15%的加價幅度。

報導直指，光是柯克蘭商品出現就能扭轉整個產品類別，這表明供應商空間縮小，但Costco的議價能力增強，還可為會員帶來更高的價值。

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