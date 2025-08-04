不甩美國關稅威脅 中國堅持要買俄羅斯、伊朗石油

儘管華府威脅將徵收100％的關稅，中國仍堅持購買俄羅斯、伊朗的石油。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國的貿易談判持續進行，各界關注兩大經濟體是否能達成貿易協議，並避免懲罰性關稅，儘管美中官員可能化解諸多問題，但雙方在一個議題上仍存在龐大的分歧，即使華府威脅將徵收100％的關稅，中國仍堅持購買俄羅斯、伊朗的石油。

《美聯社》報導，上週在瑞典斯德哥爾摩進行為期2天的貿易談判後，中國外交部7月30日在社群平台X發文表示，中國將始終以符合國家利益的方式確保能源供應。脅迫和施壓不會有任何效果，中國將堅定捍衛國家主權、安全和發展利益。此舉旨在回應美國威脅徵收100％關稅的立場。

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在北京和華府都釋出善意，希望達成協議以保持世界兩大經濟體之間的商業關係穩定之際，中方的回應格外引人注目。凸顯出中國在與川普政府打交道時，特別是在貿易與其能源、外交政策息息相關的情況下，堅持採取強硬手段的信心。

在貿易談判會議結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也向記者表示，在俄油採購問題上，中國非常重視自己的主權，美國也不想侵犯他們的主權，因此他們應該是願意支付100％的關稅。貝森特31日進一步稱中國的貿易談判代表態度「強硬」，但也提到，中方的反擊不會阻礙談判，相信美中已具備達成協議的條件。

顧問公司Teneo董事總經理維爾道（Gabriel Wildau）指出，自己很懷疑美國總統川普是否真的會實施100％的關稅，如果川普和中國國家主席習近平將在今年秋天進行會談，那麼他們將意識到這些威脅可能破壞近期取得的所有暨展，並且可能扼殺雙方宣佈達成貿易協議的任何機會。

石油是俄羅斯和伊朗的主要收入來源，美國一直試圖限制兩國的石油銷售，藉此減少兩國的軍事支出，因為莫斯科正在與烏克蘭開戰，而伊朗則為中東地區的武裝組織提供資金。

今年4月，川普在解放日宣佈對全球數十個國家徵收對等關稅，中國是唯一採取反制措施的國家。中國世界貿易組織研究院院長屠新泉表示，如果美國執意加徵關稅，中國將堅決抗爭到底，這是北京一貫的官方立場。屠新泉提到，除了談判策略之外，中國可能還懷疑美國不會落實其威脅，並質疑川普對於反擊俄羅斯的重視程度。

亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute，ASPI）研究員拉塞爾（Danny Russel）指出，北京現在認為自己是「與華府鬥爭中掌握主動權的一方」。川普已明確表達希望與習近平達成一項「引人矚目的協議」，因此即使拒絕美國要北京停止從伊朗或俄羅斯購買石油的要求會造成摩擦、延後談判達成，可能也不會被視為破壞協議的最大因素。

拉塞爾表示，繼續購買俄油維護了習近平與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的「戰略團結」，同時明顯降低了中國的經濟成本，北京根本無法承受放棄俄羅斯和伊朗石油的後果，這是一個極其重要的戰略能源供應，而北京卻以「跳樓價」買入。

根據能源情報署（EIA）報告，2024年，伊朗出口的石油約有80％到90％銷往中國，中國經濟也受惠於每天進口超過100萬桶的伊朗石油。而根據基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）分析中心的數據，4月中國從俄羅斯進口的石油月增20％，達到每天逾130萬桶。

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