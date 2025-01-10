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台塑四寶去年獲利慘淡 台塑首度年度虧損

2025/01/10 14:52

台塑四寶去年獲利慘淡，台塑首度全年虧損。（資料照）台塑四寶去年獲利慘淡，台塑首度全年虧損。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告去年營收及自結獲利，受到需求不振、中國擴大產能致使供需失調，台塑四寶獲利大幅縮水。台塑四寶中，台塑化（6505）結算每股稅後盈餘0.62元排名第一、南亞 EPS為0.42元排名第二、台化 EPS為0.06元排名第三，台塑則首度出現年度虧損，每股虧損0.2元。

台塑指出，去年稅後虧損12.7億元，比2023年減少86.1億元、衰退117％，每股虧損0.2元，除本業持續虧損外，台塑美國獲利縮水、現金股息減少26.1億元，再加上福欣特殊鋼大虧32.3億元，使得去年全年營收雖然小幅成長，獲利卻不如2023年。

南亞表示，去年每股稅後盈餘（EPS）0.42元、年減少47.4%。回顧一年來的經營環境，通膨與高利息逐步緩解，各產品消費需求回溫，加上AI發展帶動供應鏈持續成長，大部分產品營運都比2023年好轉，除電路板因2023年獲利良好，2024年相對明顯下滑以外，其他電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品的本業營收與獲利都有成長。

然而製造業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國房產問題等不利因素，也限制復甦力道，再加上認列台塑石化等轉投資收益顯著減少，使稅後盈餘比2023年減少29.9億元。

台化去年自結稅後淨利3.79億元，每股稅後盈餘（EPS）0.06元。台化分析，市場需求不足以支應同業產能大量開出，供過於求格局維持不變，未來將持續調整產銷策略汰弱留強、開發高值化規格產品、拓展中國以外市場，就營業利益來看，已較前年有所改善。

台塑化去年稅後淨利59.44億元，每股稅後盈餘（EPS）0.62元。台塑化分析，在煉油事業方面，受到市場供給過剩使2024年主要產品對原油價差比2023年減少，以及受原油價格起伏震盪影響，2024年購料與存貨損失比2023年增加所致；同時，烯烴事業虧損幅度縮減，主要是去年有購料與存貨利益，不過，業外利益則縮減約21億元。

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