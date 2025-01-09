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關稅風暴來襲！新台幣逼近33元整數關卡

2025/01/09 18:12

新台幣匯率逼近33元整數關卡。（記者陳梅英攝）新台幣匯率逼近33元整數關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場傳出川普將於就任首日宣布國家進入緊急狀態，作為對其他國家徵收關稅的法律依據，加上聯準會官員態度偏鷹，降息恐喊停下，美債殖利率與美元雙雙走高，衝擊台北股匯市，其中，新台幣兌美元匯率收在32.94元、貶值5.7分，匯價再度刷新9年新低紀錄，成交量20.105億美元。

台股在關稅風暴即將來襲下，開低走低，大跌326.20點，收在23081.13點，三大法人同步賣超，合計賣超430.47億元。其中，外資賣超291.44億元。

新台幣匯價今早以32.9元開出，一度在出口商拋匯需求出籠下，升抵32.874元，惟午後外資熱錢大舉匯出，最低觸及32.97元，差0.3分就到33元整數關卡。

匯銀主管表示，年關將近，今日盤中可以看到出口商拋匯需求慢慢出來了，只是仍不敵午後外資大舉匯出，在台股拉回修正、美元續強下，台幣32字頭恐怕很難守住。不過研判以央行態度，也不會一下子放手，讓台幣大貶，關鍵還是國際股匯市走勢。

匯銀主管說，近期國際美元波動大，誰也說不準，短線先看明晚將發布的非農就業報告，另外，川普關稅風暴後續如何演變，也將持續影響國際金融市場走勢。

根據央行統計，美元指數今日勁揚0.52%、亞幣全倒。其中，韓元與新幣皆重貶0.33%、日圓下跌0.05%、台幣貶值0.17%、人民幣持平。

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